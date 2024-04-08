В Великобритании сообщили об уничтожении на Украине американских ЗРК Patriot

Вооруженные силы России уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британский еженедельный журнал Economist.

В материале не уточняется, сколько ЗРК было уничтожено. Economist подчеркнул, что уничтоженные Patriot использовались для защиты городов, в том числе Харькова.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее на Западе оценили разрушительность российских бомб для обороны ВСУ.