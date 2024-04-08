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В Великобритании сообщили об уничтожении на Украине американских ЗРК Patriot

Economist: российские войска на Украине уничтожили американские ЗРК Patriot

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Kacper Pempel/Reuters

Вооруженные силы России уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британский еженедельный журнал Economist.

В материале не уточняется, сколько ЗРК было уничтожено. Economist подчеркнул, что уничтоженные Patriot использовались для защиты городов, в том числе Харькова.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее на Западе оценили разрушительность российских бомб для обороны ВСУ.

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