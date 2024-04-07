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В Белоруссию прибыли российские вертолеты Ми-35М

В Белоруссию из России поступила очередная партия вертолетов Ми-35М

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия передала Белоруссии партию боевых вертолетов Ми-35М. Об этом сообщило издание «Известия».

«На один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М. Воздушные суда пилотировали белорусские летчики, прошедшие обучение в учебном центре Вооруженных сил Российской Федерации», — следует из сообщения.

Отмечается, что маршрут перелета вертолетов составит свыше двух тысяч километров.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставлять Минску военную технику. По его словам, будут поставлены самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры и другая техника.

При этом совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии были завершены 2 февраля на территории республики. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белорусского Министерства обороны. В ведомстве отмечают, что в ходе маневров показана высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков.

Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь Андрей Лукьянович поблагодарил участников маневров за проделанную работу.

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