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Нетаньяху заявил о решимости Израиля завершить ликвидацию ХАМАС

Нетаньяху: Израиль полон решимости завершить ликвидацию ХАМАС

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JINI/Global Look Press

Израиль полон решимости завершить ликвидацию палестинского движения ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая Рафах. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на открытии заседания военно-политического кабинета.

«Мы разрушили заводы по производству ракет, оружия, боеприпасов и продолжаем планомерно уничтожать подземелье ХАМАС. Мы в одном шаге от победы», – сказал глава израильского правительства.

В конце марта Нетаньяху заявил, что власти Израиля утвердили оперативный план для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. По словам политика, израильская сторона постарается решить вопрос эвакуации мирных жителей и доставки гумпомощи в город.

До этого министерство иностранных дел Палестины заявляло о планах Израиля во главе с Нетаньяху полностью уничтожить сектор Газа.

2 апреля сотни людей вышли на улицы Иерусалима с требованием к правительству Израиля заключить сделку с движением ХАМАС для спасения из плена израильтян, которых боевики похитили 7 октября прошло года.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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