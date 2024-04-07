Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.

«Город под обстрелом. Два взрыва», — написал Терехов.

Других подробностей мэр города не привел.

Отмечается, что согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.

До этого Telegram-канал «Главком» сообщал о взрывах в Одессе. При этом в Одессе и Одесской области воздушную тревогу не объявляли.

Агентство РБК-Украина также сообщало, что взрыв произошел на северо-востоке Украины, в городе Харькове.

Вечером в субботу, 6 апреля также стало известно. что в Одессе произошли взрывы. В результате был поврежден объект коммунального хозяйства. По сооружению ударила оперативно-тактическая ракета «Искандер-М».

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