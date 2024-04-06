В Харькове раздались взрывы

В Харькове после воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом в социальных сетях пишет мэр города Игорь Терехов.

Кроме Харькова, воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

На данный момент, нет информации о том, где именно в городе произошли взрывы.

До этого серия взрывов произошла в Харькове днем в пятницу, 5 апреля.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошел мощный взрыв.