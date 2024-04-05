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Эквадор выслал мексиканского посла

Из-за высказываний президента Мексики Эквадор выслал посла

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Depositphotos

Из-за высказываний президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора насчет ситуации в стране перед выборами в 2023 году Эквадор выслал посла этой страны, также объявив его персоной нон-грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Эквадора.

«В контексте недавних крайне неудачных заявлений президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по поводу выборов в Эквадоре в 2023 году и убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио правительство Республики Эквадор приняло решение <…> объявить персоной нон грата посла Мексики в Кито госпожу Ркель Серур Смеке», — заявили в МИД южноамериканской страны.

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в 2023 году. При этом свою кампанию политик строил вокруг борьбы против мафии — в первую очередь против мексиканского наркокартеля «Синалоа». Сам Вильявисенсио утверждал, что члены картеля угрожали ему расправой.

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