Террористическая группировка атаковала два полицейских участка в Иране

Участники признанной в Иране террористической суннитской организации «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») совершили нападение на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжистан. Об этом сообщил заместитель губернатора Алиреза Мархамати агентству IRNA.

«Недавно произошел террористический акт против полицейских участков в Раске и Чабахаре», — указал чиновник.

По его словам, ситуация на данный момент под контролем, дополнительная информация будет предоставлена позднее.

В конце февраля агентство Mehr сообщило, что силы безопасности Ирана провели операцию на юго-востоке страны по задержанию одного из лидеров «Джейш аль-Адль» Исмаила Шахбахша, в результате чего главарь и его сторонники были уничтожены.

В декабре прошлого года суннитская группировка, борющаяся против шиитского правительства Ирана, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в Раске в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого инцидента погибли 12 сотрудников полиции, а семь были ранены.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.