Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали, сколько ударов нанесли по объектам Украины в марте

Шойгу: ВС РФ нанесли 190 ударов по объектам энергетики и ОПК Украины

close
100%
Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что российские войска нанесли 190 групповых ударов по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины за март. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в результате ударов были поражены объекты энергетической и военной инфраструктуры. Всего российские военные нанесли 190 групповых и два массированных удара по территории Украины.

«Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности», — поделился Шойгу.

До этого Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военным, проявившим мужество в СВО.

Шойгу также поздравил военных, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Минобороны РФ сообщало, что Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским формированиям, участвующим в СВО.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами