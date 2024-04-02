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Патрушев сообщил о подготовке диверсантов НАТО для операций против России

Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовят наемников для операций против РФ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Инструкторы НАТО занимаются подготовкой диверсантов для участия в операциях против РФ. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, подготовку диверсантов ведут на территории ряда стран. Патрушев добавил, что в качестве живой силы используют наемников.

«В дальнейшем боевые группы будут участвовать в антироссийских операциях», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Также Николай Патрушев заявил, что задача демилитаризации Украины остается актуальной, поскольку США и Североатлантический альянс фактически участвуют в конфликте. Он отметил, что Запад видит Украину в качестве подконтрольной антироссийской территории. Секретарь Совбеза России также подчеркнул, что альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий.

Ранее в Совбезе РФ рассказали о цели военных учений НАТО в Европе.

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