Российские средства ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 22:15 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметило российское оборонное ведомство.

1 апреля Минобороны России также сообщало о пресечении попытки ВСУ совершить атаку с применением БПЛА над Черным морем. Дежурные средства ПВО перехватили шесть украинских дронов.

До этого министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью предотвратили атаку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. По информации ведомства, Украина проводила атаку по объектам на территории России примерно в 18:30 (мск) с применением ОАСЗО RM-70 Vampire.

Ранее из Белгородской области вывезли в другие регионы РФ более 6 тыс. детей.