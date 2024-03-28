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В Севастополе в море упал военный самолет

Губернатор Развожаев: в Севастополе в море упал военный самолет

В Севастополе в море упал военный самолет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации»,— отметил он.

Глава города федерального значения подчеркнул, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя на расстоянии около 200 метров от берега. Развожаев подчеркнул, что сейчас жизни летчика ничего не угрожает.

В середине марта президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать итоги расследования по крушению военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения борта стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось в момент взлета, после чего экипаж Ил-76 попытался экстренно приземлиться. Однако самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал на землю.

Ранее истребитель F-16 рухнул в Греции.

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