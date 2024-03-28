Войска РФ уничтожили ж/д состав с боеприпасами для ВСУ

Российские войска при помощи беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу с вооружением и боеприпасами для Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши попали в железнодорожный состав, который разгружался в городе Запорожье, как минимум два вагона уничтожено», — сказал Рогов, добавив, что после попадания началась детонация снарядов, которые находились внутри состава.

По его данным, операция российских военных была проведена ночью.

Накануне Рогов заявлял, что российские войска выдавливают ВСУ с Работинского выступа.

До этого военный эксперт, офицер спецназа ДНР в запасе Александр Матюшин заявлял, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры Украины позволяют говорить о новом уровне стратегических бомбардировок.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».