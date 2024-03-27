На Украине заявили о десятках тысяч уклонистов от призыва в одном регионе

Замглавы территориального центра комплектования (ТЦК) Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар заявил о 40 тыс. уклонистов в регионе. Его слова приводит издание «Западный курьер».

По словам Боднара, все эти лица внесены в реестр военнобязанных и систему «Оберег» и могут быть задержаны полицией для доставки в ТЦК (аналог военкомата в РФ. — прим. ред.). Отмечается, что за первые три месяца 2024 год в список уклонистов были внесены 3 тыс. человек.

При этом украинский военком пожаловался, что органы местного самоуправления саботируют задачи в рамках мобилизации населения.

«Те, кто должен содействовать нам в ходе мобилизации, или думают о предстоящих выборах, или боятся расправы односельчан. Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задания на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять меры оповещения своими силами», — заявил он.

До этого в Раде предложили освободить от мобилизации 70% правоохранителей.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее командир ВСУ призвал отправлять уклонистов в концлагеря и штрафбаты.