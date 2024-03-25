На Украине хотят освободить от мобилизации чиновников

Депутаты Верховной рады Украины хотят освободить от мобилизации 70% сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил парламентарий Александр Федиенко, опубликовавший фотографию нескольких страниц соответствующего законопроекта, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от мобилизации 30% чиновников местных органов власти.

По словам чиновника, в текущей редакции закона о мобилизации «концептуально все выписано».

Депутат Верховной рады Николай Княжицкий сказал, что никто среди украинских властей не хочет брать на себя ответственность за принятие законопроекта о мобилизации.

До этого украинское издание «Лига» со ссылкой на источник в комитете парламента страны сообщало, что Верховная рада готовит к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию «ограниченно годных» к военной службе.

Ранее Путин сравнил мобилизацию на Украине с гитлерюгендом.