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На Украине хотят освободить от мобилизации чиновников

«Страна.ua»: в Раде предложили освободить от мобилизации 70 % правоохранителей

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Депутаты Верховной рады Украины хотят освободить от мобилизации 70% сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил парламентарий Александр Федиенко, опубликовавший фотографию нескольких страниц соответствующего законопроекта, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от мобилизации 30% чиновников местных органов власти.

По словам чиновника, в текущей редакции закона о мобилизации «концептуально все выписано».

Депутат Верховной рады Николай Княжицкий сказал, что никто среди украинских властей не хочет брать на себя ответственность за принятие законопроекта о мобилизации.

До этого украинское издание «Лига» со ссылкой на источник в комитете парламента страны сообщало, что Верховная рада готовит к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию «ограниченно годных» к военной службе.

Ранее Путин сравнил мобилизацию на Украине с гитлерюгендом.

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