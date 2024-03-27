В ДНР заявили о сокращении числа иностранных наемников на линии фронта

Количество иностранных наемников, участвующих в активных боевых действиях в Донбассе, заметно сократилось. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, чьи слова приводит РИА Новости.

Советник отметил, что наемники теперь предпочитают отсиживаться в тылу.

«Сейчас иностранных наемников на линии фронта становится все меньше и меньше. Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения», – сказал Кимаковский, добавив, что иностранцы массово прибывали на Украину после начала СВО с целью участия в «военном сафари».

Советник подчеркнул, что российская разведка очень быстро выявляет точки скопления наемников и поражает позиционные районы. По его данным, за время СВО на территории Донбасса по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская и грузинская речь.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что из-за успехов российской армии иностранные наемники все реже едут на Украину, так как надежды на выживание на фронте все меньше.

Ранее в Херсонской области рассказали, как воюют иностранные наемники в рядах ВСУ.