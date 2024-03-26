В ФСБ сообщили, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен

Заказчик нападения на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске пока не установлен. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников, пишет ТАСС.

«Заказчик пока не установлен», — заявил он.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после нападения на «Крокус». Он признал, что теракт, вероятно, был совершен руками боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), однако задался вопросом, кто был главным заказчиком случившегося.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не отрицают возможность связи виновников теракта в «Крокус Сити Холле» с руководством Украины, но не могут давать каких-либо заявлений по этой теме, пока идет следствие.

Ранее эксперт допустил, что у террористов были пособники в здании «Крокуса».