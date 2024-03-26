Путин призвал «не допустить никакой расхлябанности»

Президент России Владимир Путин заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры, что все должно быть посвящено успеху страны в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

«В сегодняшних условиях все, что мы делаем, во всех сферах нашей жизнедеятельности должно быть посвящено успеху России на этом направлении», — заявил глава государства.

Он призвал не допустить «никакой расхлябанности», а также настраивать всех граждан и органы власти на строгое соблюдение действующих норм и законов.

При этом президент уточнил, что в условиях ведения СВО за прокуратурой страны «сохраняются важнейшие инструменты достижения успеха» в направлении соблюдения закона и порядка.

26 марта Путин поручил прокуратуре помогать обходить волокиту в поддержке участников СВО.

До этого Путин после прошедших президентских выборов обсудил с членами своего избирательного штаба вызовы нового президентского срока. Глава государства во время разговора подчеркнул необходимость решения задач СВО на Украине, укрепления обороноспособности и Вооруженных сил страны.

Ранее Лукашенко призвал Россию готовиться к нападению НАТО.