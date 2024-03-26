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ВСУ обстреляли село в Белгородской области, пострадали люди

Гладков: три человека пострадали при обстреле ВСУ села Головчино под Белгородом

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области, в результате пострадали три человека, среди них двое пожарных МЧС РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один спасатель получил осколочные ранения головы и ног, его доставили в областную клиническую больницу. Второй сотрудник МЧС с осколочными ранениями ног доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода.

Третьей пострадавшей оказалась женщина, она также получила осколочные ранения. Ее доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Гладков заверил, что всем пострадавшим предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, различные повреждения получили четыре частных жилых дома. В один из них попал снаряд, в результате чего загорелась кровля. На социальном объекте посечен фасад и выбиты окна, в здании пожарной части пробита кровля. По предварительным данным, повреждения получили еще шесть автомобилей, один из которых полностью сгорел (он представлен на фото. — Прим. ред.).

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 26 марта российские системы ПВО сбили 13 реактивных снаряда в воздухе над Белгородской областью. Гладков уточнял, что в результате этой атаки в поселке Дубовое пострадали два человека.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

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Обстрелы Белгородской области
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