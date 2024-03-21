Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Российские военные в ночь на 21 марта нанесли массированный ракетный удар «Кинжалами» по нескольким центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ), операция проводилась с использованием высокоточного оружия. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Сегодня ночью был нанесен удар в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». <...> Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в министерстве не уточнили, где именно находились центры принятия решений, которые были атакованы с воздуха.

В то же время в Минобороны добавили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России одновременно нанесли удары по базам материально-технического обеспечения Киева.

Также ракетные удары были нанесены по пунктам, где временно дислоцировались военные сил специальных операций (ССО) Украины и иностранные наемники, участвующие в конфликте на стороне Киева, резюмировали в ведомстве.

Утром 21 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщал о как минимум двух взрывах на территории столицы Украины. По данным киевской администрации, в городе работали системы ПВО.

Позже глава Киева уточнил, что в результате взрывов пострадали два предприятия в Подольском районе города.

Во время встречи с доверенными лицами 20 марта президент России Владимир Путин заявлял, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по Белгороду. При этом глава государства не уточнил, что подразумевает под этим и подчеркнул, что Москва не станет поступать как Киев.

Ранее украинский премьер ответил на вопрос, запросил ли Киев войска у стран Европы.