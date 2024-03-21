В Белгороде восстановили электроснабжение после обстрела

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о восстановлении электроснабжения города после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«[«Белгородские электросети»] оперативно восстановили электроснабжение: в 09:15 [мск] подали свет основной части потребителей, в 10:08 [мск] полностью завершили работу», — говорится в сообщении мэра.

Он добавил, что без света оставались почти 5 тысяч жителей Белгорода.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в ходе утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали как минимум пять человек. В результате атаки в Белгороде получили повреждения более 30 квартир в шесть многоэтажных домах, а также спорткомплекс «Белгород Арена» и 10 автомобилей. Также повреждения получила линия электропередачи.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.