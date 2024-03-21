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Над Белгородской областью сбиты 10 украинских снарядов

МО: средства ПВО сбили 10 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка атаки на регион была пресечена около 08:00 мск.

До этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, которая продлилась 20 минут.

20 марта Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В этот же день средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.

Представитель оперативных служб Белгородской области также сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

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