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Польша провела военные учения на «вымышленной территории» у границ России

Польская многонациональная дивизия провела учения у границ России

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Artur Widak/Global Look Press

Польская многонациональная дивизия «Северо-Восток» провела учения у границ России. Об этом со ссылкой на министерство обороны Польши сообщает ТАСС.

Министерство указывает, что учения Loyal Leda 24 проводились «на вымышленной территории, которая соответствует по положению северо-востоку Польши» и «были равнозначны сертификации командования дивизии для дальнейших действий».

В состав воинского подразделения входят четыре боевые батальонные группы НАТО, развернутые в рамках EFP (усиленное выдвинутое присутствие) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

11 марта в Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны.

5 марта солдаты и военная техника НАТО форсировали Вислу в Польше.

4 марта на Западных Балканах открылась первая авиабаза НАТО.

Ранее в НАТО связали проведение учений с подготовкой к конфликту с Россией.

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