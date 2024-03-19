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В Польше нашли потерявшийся американский дрон

В Польше обнаружили потерявшийся дрон США MQ-9 Reaper

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Shutterstock

Потерявший связь с базой беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши. Об этом сообщает генеральное командование Вооруженных сил республики.

Отмечается, что 18 марта после 23 часов (2:00 мск 19 марта), в окрестностях польского города Мирославец произошла аварийная посадка американского дрона, выполнявшего полет воздушном пространстве Польши.

В республиканском ВС заверили, что приземление аппарата произошло в соответствии с необходимыми процедурами в оцепленной и непроживаемой местности. Место приземления БПЛА охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет расследование.

О пропаже MQ9 Reaper стало известно 18 марта.

В польских войсках заявляли, что невооруженный беспилотник MQ9 Reaper, принадлежащий ВВС США в Европе, выполнял запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, после чего потерял связь с базой.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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