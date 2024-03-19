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Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской и Воронежской областями

Минобороны заявило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

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Shutterstock

Украинские беспилотники самолетного типа были уничтожены сегодня ночью над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Ночью БПЛА был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы в Воронеже.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду.

До этого сообщалось, что сотрудники Росгвардии нейтрализовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и квадрокоптеры, которыми украинские войска пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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