Военный эксперт назвал возможные границы «санитарной зоны» на Украине

От российской границы в сторону Украины необходимо отойти не менее чем на 200 километров. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможном создании «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским войскам.

«Это могут быть Харьковская, Днепропетровская, Сумская область, Николаевская и Одесская. Именно те территории, с которых идет обстрел наших земель, откуда летят беспилотники. В Крым, например, на корабли Черноморского флота. На Белгород, Курск, Воронеж и так далее», — сказал эксперт.

Он отметил, что именно расстояние в 200 километров пролетает ракета американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Как может выглядеть такая зона и какие условия необходимы для ее создания, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru».

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.