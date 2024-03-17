Российские ПВО предотвратили атаку ВСУ в Белгородской области

Российские военные при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины нанести удар беспилотником самолетного типа по объектам в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что атака была предпринята около 18:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности снова звучит в Белгороде и Белгородском районе. Он также предупредил жителей, что не стоит подходить к окнам в домах и попросил их укрыться в коридорах, ванных, туалетах и кладовых. «Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил чиновник.

Также российские системы противовоздушной обороны (ПАО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по территории РФ. Согласно информации ведомства, нейтрализованный дежурными средствами ПВО дрон оказался самолетного типа. Операция по ликвидации беспилотника произошла в небе над Белгородской областью.

Ранее в МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.