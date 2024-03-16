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В Херсонской области ликвидированы группы украинских военных

Сальдо: на левом берегу Днепра уничтожены планировавшие атаку силы ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что российские военные уничтожили группы управления беспилотниками и пикап с минометом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали атаки на объекты на левобережье Днепра.

«В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей левобережья. Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое», — написал Сальдо.

По словам губернатора, уничтоженные группы планировали атаковать социальные объекты на левом берегу Днепра. Ликвидация украинских военных стала возможна благодаря действиям организации сопротивления «Русский Херсон», участники которой передали необходимые координаты.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по Российской Федерации. По словам украинского лидера, на совещании с военным руководством были определены «самые уязвимые места».

До этого министерство обороны РФ сообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12—15 марта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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