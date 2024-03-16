В Белгороде украинский снаряд разорвал автомобиль и попал на видео

Один из выпущенных по Белгороду снарядов прилетел в автомобиль и попал на видео. Кадры с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео снаряд попадает в одну из припаркованных перед многоквартирными домами легковых машин. От взрыва автомобиль подбрасывает в воздух, он падает на бок и заваливается на стоящую рядом машину.

Утром 16 марта на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Граждан призвали по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Министерство обороны РФ сообщило о восьми сбитых в воздухе над регионом снарядах РСЗО RM-70 «Вампир».

15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество поврежденных квартир в домах в Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось с 33 до 84.

Ранее Зеленский анонсировал новые удары по России.