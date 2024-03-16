Командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил комвзвода танкового батальона Вооруженных сил Украины Василия Шевчука к 20 годам тюремного заключения за обстрел дома в Мариуполе. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу российского Следственного комитета.

Отмечается, что суд признал 32-летнего военного виновным в жестоком обращении с гражданским населением, повреждении имущества и убийстве двух и более лиц.

«В соответствии с приказами командования они должны были сохранять оккупационный режим в республике [ДНР], в том числе путем жесткого обращения с гражданским населением и, применяя в вооруженном конфликте средства и методы, запрещенные международным договором Российской Федерации», — следует из сообщения.

До этого Верховный суд Республики Крым заочно приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены. По данным суда, в феврале 2022 года крымчанин вступил в радиотехническую бригаду ПВО Вооруженных сил Украины, прошел спецобучение и получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного времени он сражается на стороне ВСУ против российской армии. Подсудимый скрывается от закона, он объявлен в розыск.

Ранее ФСБ задержала членов РДК (признан в РФ террористической организацией) в Петербурге.