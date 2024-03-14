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В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По возможности он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заключил Гладков.

Ранним утром 14 марта Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел. В МЧС отметили, что ВСУ обстреляли села Сподарюшино и Козинка. Местным жителям рекомендовали спуститься в подвал либо укрытие.

До этого Гладков сообщал, что Белгород атаковал украинский беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава, возгорание потушено. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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