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Российские войска уничтожили склады с оружием ВСУ под Купянском

Подполковник Марочко: ВС РФ ударили по украинским складам под Купянском

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Министерство обороны России

Вооруженные силы России нанесли комбинированные удары по украинскими складам с оружием на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По словам военного, в результате ударов были уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением, которые находились в районе Подоли, Концедаловки и Ковшаровки. Отмечается, что снаряды хранились в зданиях гражданского назначения неподалеку от домов мирных жителей.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

Артиллеристы выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет, после скорректировали прицел и отправили остаток неуправляемых реактивных снарядов по заранее выявленной цели.

Ранее Россия атаковала позиции ВСУ на правом берегу Днепра.

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