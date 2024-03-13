Рогов сообщил о прорыве российских войск в Запорожской области

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска прорвали линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, речь идет об Ореховском направлении, районе села Работино и Времевском направлении.

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области <...> и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — пояснил он.

Рогов добавил, что за линией боевого соприкосновения ВСУ активно возводят несколько линий обороны: вкапывают железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, прокладывают коридоры связи.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский говорил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.