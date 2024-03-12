В ЦРУ заявили, что без помощи США Украина через год согласится на условия России

Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет РИА Новости.

«Путин заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — сказал Бернс.

Он уверен, что без помощи США Украине придется еще больше отступать и сдавать России территории. Поражения Киева также скажутся на интересах США в этом регионе.

До этого сообщалось, что США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине. По словам двух американских чиновников, новый пакет военной помощи для Украины может составить $400 млн.

Один из источников рассказал, что финансирование этого пакета будет осуществляться за счет кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки.

Ранее директор ЦРУ тайно посетил Украину.