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Минобороны назвало официальную причину крушения Ил-76 под Иваново

МО РФ: причиной крушения Ил-76 под Иваново стало возгорание двигателя при взлете

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Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении отмечается, что Ил-76 потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета.

Днем во вторник, 12 марта, в пабликах города Иваново появилась информация о возможно падении самолета на Северном аэродроме. На распространенных кадрах были видны клубы черного дыма.

Telegram-канал Baza сообщил, что на борту самолета было 12 человек. Как отмечал канал, самолет загорелся при заходе на посадку. По предварительным данным, он приземлился на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. Самолет оказался наполовину разрушен и продолжает гореть. О состоянии людей на борту пока информации не поступало.

Ночью и утром 12 марта регионы РФ массово подверглись атаке дронов и ракет ВСУ. Беспилотники сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.

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Крушение Ил-76 под Иваново
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