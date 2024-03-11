Выплату в случае гибели в СВО распространили на гражданский персонал Минобороны

Президент России Владимир Путин распространил выплату в случае гибели в зоне специальной военной операции (СВО) на гражданский персонал Минобороны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС. В случае гибели государство выплачивает семье погибшего сотрудника 5 млн рублей, в случае ранения — 3 млн рублей.

Подобные выплаты ранее полагались военнослужащим и другим участникам специальной военной операции.

До этого российское правительство утвердило правила предоставления выплаты в том случае, когда ребенок получает ранение вблизи зоны специальной военной операции. Отмечается, что мера будет распространена на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Выплата составит 100 тысяч рублей и в случае увечий ребенка будет переведена родителям.

Ранее кабмин поддержал выплату двух пенсий инвалидам, потерявшим родителя в ходе СВО.