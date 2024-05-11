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Число пострадавших в результате обстрела ВСУ села Ровеньки возросло

Минздрав ЛНР: число пострадавших при обстреле ВСУ села Ровеньки возросло до 15

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Число пострадавших в результате удара украинских войск по селу Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) возросло до 15. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

По словам главы ведомства, в ночь на 11 мая умер еще один пострадавший — таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. Еще 11 человек пострадали. Двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на субботу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

До этого в оперативных службах республики заявляли, что украинские войска ударили по ЛНР кассетными боеприпасами. Рядом с нефтебазой загорелись четыре жилых дома. На самой нефтебазе также произошло очень сильное возгорание.

Пащенко сообщала, что в результате атаки украинских войск ранения получили семь человек, включая одного ребенка — у них минно-взрывные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее две женщины пострадали при сбросе боеприпаса на автобус в ДНР.

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