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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили режим ракетной опасности

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене режима ракетной опасности в некоторых районах региона. Пост о том, что угроза миновала, глава субъекта опубликовал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Особый режим действовал в течение 27 минут.

Утром 11 мая в городе Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. О возможной угрозе местных жителей предупредили в 11:04 мск.

При этом Гладков призвал граждан не выходить на улицу и пройти в укрытия. Также он рекомендовал людям не приближаться к окнам.

Чуть позже губернатор Белгородской области заявил об атаке на село Новостроевка-Первая со стороны украинских войск. Глава субъекта рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили на населенный пункт два взрывных устройства.

Целью оказался грузовой автомобиль, в момент атаки стоявший у обочины. В результате действий украинских солдат пострадали два человека.

Ранее у предприятия в белгородском селе Щетиновка при обстреле со стороны ВСУ оказалась пробита кровля.

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