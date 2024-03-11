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В Польше заявили об упадке армии Европы

Генерал Скшипчак: европейские армии находятся в упадке

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Artur Widak/Global Look Press

Армии европейских стран находятся в состоянии упадка, в том числе польская армия. Об этом заявил экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в интервью РАР.

«У нас нет техники, армия находится в руинах, как и все армии Европы», — сказал он.

Военный отметил, что из-за конфликта на Украине НАТО нужно провести масштабную модернизацию вооруженных сил.

Кроме того, Вальдемар подчеркнул, что реакция на ситуацию на Украине является разной среди членов Североатлантического альянса. По его словам, этот конфликт «заставил протрезветь» Францию и ФРГ, но продемонстрировал, что Венгрия, Словакия и Турция «недостаточно надежные» участники Североатлантического пакта.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что дефицит бюджета Польши практически равен расходам республики на армию. По его словам, расходы на армию обеспечивают независимость и безопасность Польши.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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