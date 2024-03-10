Воздушный таран российского беспилотника спас семь человек на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает RT.

Сообщается, что дрон ВС РФ был направлен на перехват украинского беспилотника и врезался в него в тот момент, когда он находился прямо над позициями российских военных. Сбитый дрон ВСУ был начинен взрывчаткой.

9 марта министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 197 дронов ВСУ в зоне СВО. Также сообщается о перехвате трех снарядов HIMARS и управляемой авиабомбы Hammer французского производства.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за три дня над Макеевкой и Донецком в Донецкой народной республике было перехвачено 97 беспилотников Вооруженных сил Украины. Из них девять беспилотников несли взрывные устройства, в том числе дрон «Баба-яга», использующий сигнал управления Starlink.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.