Силы ПВО России сбили 197 дронов ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Средства ПВО РФ за сутки сбили 197 дронов ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщило министерство обороны РФ на очередном брифинге.

Атаки дронами были предприняты ВСУ в районах Ясиноватой, Новоандреевки и Яковлевки в ДНР, под Змиевкой, Кременной и Житловкой в ЛНР, у населенных пунктов Шевченково и Жовтневое под Харьковом, в районе Пологов, Копан и Мирного в Запорожской области и под Новой Маячкой и Чаплинкой на Херсонщине.

Также сообщается о перехвате трех снарядов HIMARS и управляемой авиабомбы Hammer французского производства.

До этого Великобритания анонсировала поставку «тысяч» дронов для ВСУ.

«Великобритания и Латвия совместно возглавят коалицию по наращиванию потенциала, в рамках которой Украине будут поставлены тысячи беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники с видом от первого лица (FPV), которые доказали свою высокую эффективность на поле боя», — сообщили в министерстве обороны страны.

В ведомстве отметили, что Лондон, создав условия для масштабного производства беспилотников по доступной цене, «сможет использовать мощь западной промышленности» для помощи ВСУ и придать импульс своей оборонной промышленности.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».