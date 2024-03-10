Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три дрона-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области

Гладков: три дрона-камикадзе атаковали поселок Горьковский Белгородской области

close
100%
Shutterstock

ВСУ трижды атаковали поселок Горьковский в Грайворонском районе Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом», — написал он.

В пострадавшем доме выбиты окна, есть и другие повреждения. На месте взрыва работают оперативные службы.

Утром 10 марта в Шебекинском городском округе Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

5 марта в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами