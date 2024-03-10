Три дрона-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области

ВСУ трижды атаковали поселок Горьковский в Грайворонском районе Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом», — написал он.

В пострадавшем доме выбиты окна, есть и другие повреждения. На месте взрыва работают оперативные службы.

Утром 10 марта в Шебекинском городском округе Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

5 марта в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.