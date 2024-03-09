Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в небе над Ростовской областью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются», — сообщил Голубев.

Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Ростовской областью. О громких звуках, похожих на работу ПВО, сообщили жители Таганрога. По их словам, над городом прозвучало от 15 до 20 громких хлопков.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что к обломкам беспилотников не стоит приближаться. В городе Железногорск Курской области была объявлена ракетная опасность.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.