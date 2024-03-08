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ВС РФ за последние дни уничтожили дефицитные образцы вооружений НАТО

РИА Новости: ВС РФ уничтожили самые дефицитные образцы оружия НАТО

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Sgt. Anthony Ford/Global Look Press

Российские войска за неполные две недели ликвидировали три танка M1A1 Abrams на Авдеевском направлении, которые украинские войска берегли и не вводили в бой. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Кроме того, как отмечает агентство, российскими беспилотниками удалось поразить шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer, а ракетным войска — уничтожить реактивную систему залпового огня HIMARS.

«Таким образом, российская армия записала в свой актив все образцы техники НАТО, предоставленной на сегодняшний день Украине», — сказано в статье агентства.

До этого военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS писал, что российская армия уничтожила новейшие образцы вооружения НАТО на территории Украины.

Британский депутат Боб Сили в статье для газеты The Spectator заявлял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) угрожает быстрое поражение из-за отсутствия снарядов, которые ЕС и США так и не смогли поставить украинской армии.

Ранее в США рассказали, сколько осталось денег для Украины.

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