Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников

Минобороны Великобритании выделит дополнительные £125 млн ($160 млн) на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, это позволит довести число беспилотников, переданных Соединенным Королевством Киеву, до 10 тысяч.

Объявление об увеличении суммы полного пакета до £325 млн ($416 млн) было приурочено к визиту главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса в украинскую столицу. ВСУ планируется передаваться FPV-дроны, около 1 тыс. барражирующих боеприпасов, а также морские БПЛА и беспилотные средства разведки.

«Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства — из заводского цеха на передовую», — заявил Шэппс.

Он призвал международных партнеров поддержать Великобританию в ее усилиях.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.