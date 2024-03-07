В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины ввели режим воздушной тревоги. Об этом сообщили на официальном ресурсе оповещения населения.

По данным сервиса, сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

В этот же день в подконтрольной Киеву части Запорожской области после воздушной тревоги зафиксировали повреждения на объектах инфраструктуры.

Также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру. В самом городе Херсоне зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. При этом воздушную тревогу ночью в области не объявляли.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Хмельницкой области на западе Украины взрыв повредил объект инфраструктуры.