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Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим 8 марта

Шойгу поздравил женщин-военных с Международным женским днем

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Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Шойгу поздравил представительниц прекрасного пола от имени руководства Минобороны и себя лично, поблагодарил их за добросовестную службу на благо страны.

Также министр пожелал коллегам крепкого здоровья, надежной опоры и семейного благополучия.

В настоящее время российские Вооруженные Силы насчитывают более 37,5 тысячи женщин-военнослужащих.

Международный женский день в этом году приходится на пятницу. Работающие по пятидневному графику россияне смогут отдохнуть 8, 9 и 10 марта.

Суть праздника связана с борьбой женщин за равноправие в общественной жизни и улучшение условий их труда и жизни. Эти идеи прослеживались как в Древней Греции, так и в XVIII веке в Париже (например, поход женщин на Версаль в 1789 году). В различных странах со временем революционные настроения этого дня постепенно утратили свою актуальность.

Ранее синоптик рассказал о погоде на 8 марта.

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