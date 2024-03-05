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Военный эксперт назвал условия победы России на Украине

Военэксперт Рожин: для победы России необходимо решить все задачи СВО

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Пресс-служба Минобороны РФ

Для достижения победы в украинском конфликте необходимо решить все задачи, которые были поставлены верховным главнокомандующим в начале специальной военной операции. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный эксперт Борис Рожин. Он подчеркнул, что достижение этих целей требует изменения внутриполитической ситуации на Украине.

«То есть демилитаризация, денацификация Украины невозможны без ликвидации режима Зеленского. Это, наверное, сейчас уже все понимают. Соответственно, НАТО, в свою очередь, заинтересовано в сохранении этого руководства. Не обязательно во главе с Зеленским. Западу главное, чтобы можно было на долгосрочной основе использовать этот режим против России», — отметил эксперт.

Он добавил, что Североатлантический альянс не скрывает этих целей, и готов действовать как в военном плане, так и террористическими методами — внутри России.

До этого Рожин отмечал, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться, если Киев признает, что Крым, Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области — территория России. Он также напомнил, что Москва заявляла о готовности к диалогу, если обсуждение будет вестись с учетом текущей обстановки на полях сражений.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского и других инициативах Киева. По его мнению, они нужны для того, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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