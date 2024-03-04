Соболев назвал «Армату» неудачным танком с ошибочной концепцией

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев назвал «Армату» неудачным и незащищенным танком, дорабатывать который нет смысла. По его мнению, лучше дождаться завершения модернизации Т-80 и Т-90, после которой они станут лучшими танками в мире. Многим танкистам не нравится расположение экипажа в «Армате», заявил он в беседе с НСН.

«Надо защитить весь танк, а не только экипаж в капсулу засунуть. И большой вопрос, останутся ли они живы в этой капсуле при взрыве боекомплекта, — объяснил Соболев свое мнение. — Кроме того, танк должен быть надежным в управлении, в эксплуатации, ремонтопригодным и так далее. Я бы даже не стал дорабатывать «Армату», там ошибочна сама концепция».

Как раз сейчас ведется работа по совершенствованию танков Т-90 и Т-80, напомнил депутат. В результате, по его словам, будет создан единый танк, но с разными двигателями.

«После модернизации они будут лучшими в мире», — заверил Соболев.

Напомним, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» превосходит существующие танки по своим характеристикам, но вряд ли его будут использовать в спецоперации из-за дороговизны. По словам главы госкорпорации, армии проще приобретать более дешевые танки Т-90. В то же время он сообщил, что «Армата» стоит на вооружении Вооруженных сил России.

Ранее Соболев поспорил с Дмитрием Медведевым о разделе Украины.