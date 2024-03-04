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ВСУ подтянули резервы под Авдеевку, чтобы удержать линию обороны

Кимаковский: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для удержания линии обороны

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервные подразделения в район населенного пункта Бердычи под Авдеевкой, чтобы удержать линию обороны. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины бросили под Бердычи свои резервы — несколько подразделений», — сказал он.

Кимаковский подчеркнул, что украинские войска несут большие потери на этом участке фронта.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ перебросили подкрепление, в том числе Нацгвардию, в район Работино Запорожской области для удержания позиции в северной части села.

29 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на линию боевого соприкосновения, оценив ситуацию для Украины как «сложную».

Ранее главком ВСУ заявил о переходе к «маневренной обороне», но изменил сообщение.

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