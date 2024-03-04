Стала известна судьба плененных украинских женщин-военных

Вооруженные силы Российской Федерации брали в плен женщин, воюющих на стороне ВСУ, и деликатно относились к ним. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Весна 2022 года, первое массовое пленение офицеров и матросов Морской пехоты ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся и по накладным ресницам, и вообще по внешности понял — дамы. Еще я видел пленных женщин в мае 2022-го, сдающихся на Азовстали», — написал Сладков.

Военкор также прикрепил списки женщин, которых отправили на Украину в рамках обмена пленными.

20 февраля сообщалось, что украинское правительство собирается привлекать женщин к допризывной подготовке.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на некоторых направлениях украинского конфликта в плен к ВС РФ начали попадать женщины Вооруженных сил Украины.

Также на Украине изменили правила, по которым работники предприятий могут получить бронь от призыва в армию.

Ранее пленный украинский военный назвал свой отряд брошенным на убой.